Для House Flipper вышло крупнейшее дополнение Luxury

Главное здесь — это размер. Luxury даёт возможность размахнуться на полную: стеклянные крыши, стеклянные окна на стенах и высоченные потолки.





Теперь роскошные апартаменты можно сделать даже из ветхих многоквартирных домов и старых промышленных зданий. Также дополнение предлагает большой выбор новой мебели: классической старинной и современной. А управлять домом помогут смарт-устройства, с помощью которых можно менять цвета ламп, закрывать или открывать двери и не только — все это, не вставая с дивана!





Дополнение Luxury можно купить по скидке до 21 октября.



