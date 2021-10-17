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17 октября 21, 11:59
Для House Flipper вышло крупнейшее дополнение Luxury
Главное здесь — это размер. Luxury даёт возможность размахнуться на полную: стеклянные крыши, стеклянные окна на стенах и высоченные потолки.
Теперь роскошные апартаменты можно сделать даже из ветхих многоквартирных домов и старых промышленных зданий. Также дополнение предлагает большой выбор новой мебели: классической старинной и современной. А управлять домом помогут смарт-устройства, с помощью которых можно менять цвета ламп, закрывать или открывать двери и не только — все это, не вставая с дивана!
Дополнение Luxury можно купить по скидке до 21 октября.
Источник: https://www.igromania.ru/