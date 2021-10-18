Трейлер Call of Duty: Vanguard: ключевые особенности игры

Кроме того, отметили, что Warzone получит новую карту Pacific.





На фоне тем временем звучит композиция Taking Me Back рок-певца Джека Уайта, чей пронзительный высокий вокал отлично подходит столь эпичному действу.

Несколькими днями ранее публике представили новейший античит Ricochet, часть исходного кода которого утекла в сеть. Activision отметила, что всё хорошо: в настоящее время ведётся тестирование софта, что предполагает передачу предрелизной версии другим компаниям и подготовку обновлений серверов.





Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.



