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18 октября 21, 17:48
Трейлер Call of Duty: Vanguard: ключевые особенности игры
Кроме того, отметили, что Warzone получит новую карту Pacific.
На фоне тем временем звучит композиция Taking Me Back рок-певца Джека Уайта, чей пронзительный высокий вокал отлично подходит столь эпичному действу.
Несколькими днями ранее публике представили новейший античит Ricochet, часть исходного кода которого утекла в сеть. Activision отметила, что всё хорошо: в настоящее время ведётся тестирование софта, что предполагает передачу предрелизной версии другим компаниям и подготовку обновлений серверов.
Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
Источник: https://www.igromania.ru/