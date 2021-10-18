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18 октября 21, 17:48
Трейлер Call of Duty: Vanguard: ключевые особенности игры
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Создатели Call of Duty: Vanguard опубликовали небольшой релизный трейлер шутера, в котором продемонстрировали ключевые особенности проекта: масштабную сюжетную кампанию, мультиплеер и зомби-режим.
Кроме того, отметили, что Warzone получит новую карту Pacific.

На фоне тем временем звучит композиция Taking Me Back рок-певца Джека Уайта, чей пронзительный высокий вокал отлично подходит столь эпичному действу.
Несколькими днями ранее публике представили новейший античит Ricochet, часть исходного кода которого утекла в сеть. Activision отметила, что всё хорошо: в настоящее время ведётся тестирование софта, что предполагает передачу предрелизной версии другим компаниям и подготовку обновлений серверов.

Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.


Источник: https://www.igromania.ru/
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