Системные требования Sherlock Holmes Chapter One

К слову, за последнее время в сети появилось немало роликов игры, так что все желающие могут посмотреть, как будет выглядеть проект о юном Шерлоке, расследующем смерть своей матери.





Минимальные системные требования





Процессор — Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600;

Видеокарта — NVIDIA GTX 960;

Оперативная память — 6 ГБ;

Место на диске — 28 ГБ.





Рекомендуемые системные требования





Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600;

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT;

Оперативная память — 8 ГБ;

Место на диске — 28 ГБ.





Напомним, Sherlock Holmes Chapter One выйдет 16 ноября на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One.



