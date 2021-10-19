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19 октября 21, 12:36
Системные требования Sherlock Holmes Chapter One
К слову, за последнее время в сети появилось немало роликов игры, так что все желающие могут посмотреть, как будет выглядеть проект о юном Шерлоке, расследующем смерть своей матери.
Минимальные системные требования
Процессор — Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600;
Видеокарта — NVIDIA GTX 960;
Оперативная память — 6 ГБ;
Место на диске — 28 ГБ.
Рекомендуемые системные требования
Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600;
Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT;
Оперативная память — 8 ГБ;
Место на диске — 28 ГБ.
Напомним, Sherlock Holmes Chapter One выйдет 16 ноября на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One.
Источник: https://www.igromania.ru/