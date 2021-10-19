Ведьмак 3: Дикая Охота оценили для PS5 и Xbox Series на PEGI

Вероятно, уже в скором времени CD Projekt подробнее расскажет о дате релиза обновлённой версии игры (или и вовсе устроит релиз).





Напомним, официально некстген-версии ролевой игры (как и Cyberpunk 2077) планируют выпустить до конца года. Но сами разработчики не так давно заявляли, что не гаратируют этого на 100%. Прежде всего, должно пройти тестирование во избежание возможных проблем.





Над «Дикой Охотой» для PS5 и Xbox Series работает студия Saber Interactive. Кроме того, в обновлённого «Ведьмака 3» добавят что-то из сериала Netflix.



