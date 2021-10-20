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20 октября 21, 12:34
Valve втайне обновила Half-Life 2, добавив поддержку Vulkan
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Впервые за долгое время Half-Life 2 получила крупное обновление, которое, впрочем, сама Valve не афишировала — об апдейте рассказал YouTube-блогер Тайлер Маквикер.
По его словам, обновление содержит в себе исправления багов, которые оставались нетронутыми на протяжении нескольких лет. Также апдейт позволяет выставить FOV вплоть до 110 и адаптировать интерфейс под нужны ультрашироких мониторов.

Другая важная особенность обновления — поддержка Vulkan, который хорошо зарекомендовал себя на Linux. Из этого блогер сделал вывод, что Valve готовится к релизу шутера на Steam Deck.

Ну и ещё одно важное уточнение — это бета-версия апдейта, страдающая от фризов. Видимо, по этой причине создатели и не стали объявлять о выходе обновления. Впрочем, установить его не проблема — достаточно зайти в свойства игры в Steam и найти там вкладку Beta.


Источник: https://www.igromania.ru/
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