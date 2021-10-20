Valve втайне обновила Half-Life 2, добавив поддержку Vulkan

По его словам, обновление содержит в себе исправления багов, которые оставались нетронутыми на протяжении нескольких лет. Также апдейт позволяет выставить FOV вплоть до 110 и адаптировать интерфейс под нужны ультрашироких мониторов.





Другая важная особенность обновления — поддержка Vulkan, который хорошо зарекомендовал себя на Linux. Из этого блогер сделал вывод, что Valve готовится к релизу шутера на Steam Deck.





Ну и ещё одно важное уточнение — это бета-версия апдейта, страдающая от фризов. Видимо, по этой причине создатели и не стали объявлять о выходе обновления. Впрочем, установить его не проблема — достаточно зайти в свойства игры в Steam и найти там вкладку Beta.



