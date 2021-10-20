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20 октября 21, 12:37
Свежий трейлер хоррор-экшена Instinction
игра
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Разработчики из инди-студии Hashbane Interactive представили свежий трейлер грядущего проекта Instinction о выживании в мире с динозаврами.
В ролике также можно увидеть фрагменты геймплея. 

Instinction — это приключенческий хоррор, в котором в роли врагов выступают доисторические существа. Действие игры развернётся в открытом мире с красивейшими локациями: от травянистых равнин и лесов до глубоких озёр и сенотов. 

Игроки смогут отправиться в путешествие в одиночку (от первого или третьего лица) или в кооперативе. Открытый мир предложит множество целей и побочных квестов, а также встреч с чешуйчатыми, пушистыми и пернатыми противниками. Выжить поможет огромный выбор настраиваемого оружия — разработчики предупреждают, что тратить боеприпасы в игре придётся с умом.

Впервые игру анонсировали во время Future Games Show. Разработчики планируют выпустить её в сентябре 2022 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и Google Stadia.


Источник: https://www.igromania.ru/
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