Свежий трейлер хоррор-экшена Instinction

В ролике также можно увидеть фрагменты геймплея.





Instinction — это приключенческий хоррор, в котором в роли врагов выступают доисторические существа. Действие игры развернётся в открытом мире с красивейшими локациями: от травянистых равнин и лесов до глубоких озёр и сенотов.





Игроки смогут отправиться в путешествие в одиночку (от первого или третьего лица) или в кооперативе. Открытый мир предложит множество целей и побочных квестов, а также встреч с чешуйчатыми, пушистыми и пернатыми противниками. Выжить поможет огромный выбор настраиваемого оружия — разработчики предупреждают, что тратить боеприпасы в игре придётся с умом.





Впервые игру анонсировали во время Future Games Show. Разработчики планируют выпустить её в сентябре 2022 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и Google Stadia.



