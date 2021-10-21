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21 октября 21, 11:51
Названы системные требования «Стражей Галактики»
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NVIDIA опубликовала системные требования «Стражей Галактики» с поправкой на трассировку лучей, которая будет доступна лишь на PC.
Самый минимум, который потребуется для запуска — это RTX 2060, обеспечивающая низкие настройки графики и высокое качество трассировки в разрешении FullHD.

Чтобы поиграть с высокими настройками, да ещё и в 2K, понадобится видеокарта рангом сильно выше — RTX 3070. А для выставления всех параметров на максимум и 4K придётся обзавестись RTX 3080.

Важный момент — NVIDIA не отметила, учитывалась ли при этом технология DLSS и на какую частоту кадров могут рассчитывать пользователи.
«Стражи Галактики» выйдут 26 октября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.



Источник: https://www.igromania.ru/
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