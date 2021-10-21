Названы системные требования «Стражей Галактики»

Самый минимум, который потребуется для запуска — это RTX 2060, обеспечивающая низкие настройки графики и высокое качество трассировки в разрешении FullHD.





Чтобы поиграть с высокими настройками, да ещё и в 2K, понадобится видеокарта рангом сильно выше — RTX 3070. А для выставления всех параметров на максимум и 4K придётся обзавестись RTX 3080.





Важный момент — NVIDIA не отметила, учитывалась ли при этом технология DLSS и на какую частоту кадров могут рассчитывать пользователи.

«Стражи Галактики» выйдут 26 октября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.











