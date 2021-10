Square Enix понадобилось почти полгода на принятие решение об удалении Denuvo, а вот Crytek — больше года. Об улучшениях игр после того, как из них пропала антипиратская защита, пока не сообщается.





Ранее стало известно, что Denuvo убрали из ещё трёх игр: Ace Combat 7: Skies Unknown, Shadow of the Tomb Raider и Rise of the Tomb Raider.





NieR Replicant вышла на PS4, Xbox One и PC, а Crysis Remastered — на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.