Создатели Halo Infinite рассказали об особенностях PC-версии

Шутер получит поддержку ультрашироких мониторов и разблокированную частоту кадров с возможностью выставления минимального и максимального значений. Сохранения можно будет перенести с PC на Xbox, как и наоборот.





Также в рамках партнерства с AMD будет выпущена специальная версия видеокарты Radeon RX 6900 XT с дизайном в стиле Halo, а сама Infinite получит поддержку трассировки лучей — правда, уже после выхода.





К сожалению, в заявлении не говорится о том, будет ли трассировка доступна лишь на PC (как, например, в случае с ремастерами второй и третьей Crysis) или порадует и обладателей Xbox Series.





Halo Infinite выйдет 8 декабря на PC, Xbox Series и Xbox One.



