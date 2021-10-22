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22 октября 21, 14:57
Создатели Halo Infinite рассказали об особенностях PC-версии
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Создатели Halo Infinite опубликовали большое видео, в котором подробно рассказали об особенностях PC-версии.
Шутер получит поддержку ультрашироких мониторов и разблокированную частоту кадров с возможностью выставления минимального и максимального значений. Сохранения можно будет перенести с PC на Xbox, как и наоборот.

Также в рамках партнерства с AMD будет выпущена специальная версия видеокарты Radeon RX 6900 XT с дизайном в стиле Halo, а сама Infinite получит поддержку трассировки лучей — правда, уже после выхода.

К сожалению, в заявлении не говорится о том, будет ли трассировка доступна лишь на PC (как, например, в случае с ремастерами второй и третьей Crysis) или порадует и обладателей Xbox Series.

Halo Infinite выйдет 8 декабря на PC, Xbox Series и Xbox One.


Источник: https://www.igromania.ru/
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