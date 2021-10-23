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23 октября 21, 16:34
Обновление 9.1.5 к World of Warcraft: Shadowlands
игра
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Blizzard объявила долгожданную дату крупного обновления 9.1.5 к World of Warcraft: Shadowlands.
Игроки получат свою новую порцию контента 2 ноября и смогут продолжить борьбу с Тюремщиком, легко сменить ковенант и вернуться на Расколотый берег.
Мы уже писали о том, что изменит в игре обновление 9.1.5. В частности, ряд улучшений сделан для дополнительных персонажей: альты смогут пропускать пролог в Утробе, использовать доспехи наследия и посещать Торгаст, если выбран режим «Нити судьбы».

Игроки также смогут быстро менять ковенант, сохраняя уровень известности и все бонусы. В рамках путешествий во времени они также смогут вернуться в подземелья «Легиона» и попытаться пройти Башню магов на Расколотом берегу: в этом сложном испытании нельзя будет пользоваться силами ковенантов и легендарок.

Источник: https://www.igromania.ru/
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