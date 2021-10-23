Обновление 9.1.5 к World of Warcraft: Shadowlands

Игроки получат свою новую порцию контента 2 ноября и смогут продолжить борьбу с Тюремщиком, легко сменить ковенант и вернуться на Расколотый берег.

Мы уже писали о том, что изменит в игре обновление 9.1.5. В частности, ряд улучшений сделан для дополнительных персонажей: альты смогут пропускать пролог в Утробе, использовать доспехи наследия и посещать Торгаст, если выбран режим «Нити судьбы».





Игроки также смогут быстро менять ковенант, сохраняя уровень известности и все бонусы. В рамках путешествий во времени они также смогут вернуться в подземелья «Легиона» и попытаться пройти Башню магов на Расколотом берегу: в этом сложном испытании нельзя будет пользоваться силами ковенантов и легендарок.



