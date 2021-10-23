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23 октября 21, 16:36
IGN показал 17 минут из первой главы Guardians of the Galaxy
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Считанные дни остаются до релиза приключенческого боевика «Стражи Галактики», и портал IGN уже опубликовал запись непосредственного игрового процесса.
Мы можем увидеть 17 минут прохождения первой главы сюжетной кампании.

В ролике мы видим, как с помощью Ракеты на верстаке создаются перки для героя и как он их использует в сражениях с обычными монстрами и мини-боссами в ходе исследования некоей полуразрушенной станции. Показано использование навыков членов команды, а также космическая погоня.

Guardians of the Galaxy выходит 26 октября на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.


Источник: https://www.igromania.ru/
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