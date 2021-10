IGN показал 17 минут из первой главы Guardians of the Galaxy

Мы можем увидеть 17 минут прохождения первой главы сюжетной кампании.





В ролике мы видим, как с помощью Ракеты на верстаке создаются перки для героя и как он их использует в сражениях с обычными монстрами и мини-боссами в ходе исследования некоей полуразрушенной станции. Показано использование навыков членов команды, а также космическая погоня.





Guardians of the Galaxy выходит 26 октября на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.