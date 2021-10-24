В Fortnite состоялся кроссовер с Resident Evil

Первый предстанет перед игроками в своём образе из пятой части, а его напарница примерит на себя костюм из оригинальной RE.





Впрочем, будут доступны и альтернативные костюмы для Криса и Джилл из Village и ремейка Resident Evil 3: Nemesis соответственно.





Прочий контент: украшение на спину в виде травы зелёного, синего и красного цветов, украшение в виде печатной машинки, эмоция с зонтиком Umbrella, а также экран загрузки с тематическим артом и две кирки, стилизованные под нож и шокер.



