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24 октября 21, 13:51
В Fortnite состоялся кроссовер с Resident Evil
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Создатели Fortnite представили кроссовер с Resident Evil — в популярной королевской битве теперь участвуют Крис Редфилд и Джилл Валентайн.
Первый предстанет перед игроками в своём образе из пятой части, а его напарница примерит на себя костюм из оригинальной RE.

Впрочем, будут доступны и альтернативные костюмы для Криса и Джилл из Village и ремейка Resident Evil 3: Nemesis соответственно.

Прочий контент: украшение на спину в виде травы зелёного, синего и красного цветов, украшение в виде печатной машинки, эмоция с зонтиком Umbrella, а также экран загрузки с тематическим артом и две кирки, стилизованные под нож и шокер.


Источник: https://www.igromania.ru/
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