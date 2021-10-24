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24 октября 21, 13:52
Психологический хоррор Insomnis выходит 29 октября
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Испанское отделение Sony Interactive Entertainment и студия Path Games объявили дату премьеры психологического хоррора от первого лица Insomnis.
Игра появится 29 октября только на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Для игры намечен ещё и РС-релиз, и её страница открыта в Steam. Однако пока ничего не объявляли о том, когда его ждать.

Главный герой Insomnis — Джо Кастевет, который получил в наследство загадочный особняк. Ему надо раскрыть все секреты мрачного поместья, при этом разработчики делают упор не на сражения, а на исследование, решение головоломок и сюжет.

Игрокам обещают пугающую атмосферу, реалистичное окружение и ряд важных решений, которые повлияют на то, какой финал нас ждёт.


Источник: https://www.igromania.ru/
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