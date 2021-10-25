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25 октября 21, 11:59
Бета-тестирование The Cycle: Frontier продлили на неделю
The Cycle: Frontier
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Студия Yager объявила, что закрытое бета-тестирование шутера-выживалки The Cycle: Frontier продлится на неделю дольше, чем планировалось.
Теперь оно завершится 8 ноября. И те, кто не попал на ЗБТ, могут воспользоваться дополнительным шансом подать заявку в Steam и Epic Games Store или получить ключ на Twith-раздачах.

В течение последней недели разработчики столкнулись с рядом технических проблем на серверах, из-за чего ряд игроков был лишён доступа к игре. Дополнительное время послужит им компенсацией и позволит собрать больше наград.

The Cycle: Frontier оказалась популярной в Twitch: за время ЗБТ её просмотры превысили 1,7 миллиона часов. Для сравнения, за прошедшие три года просмотры добрались лишь до 1,2 миллиона часов.

Разработчики также поделились некоторыми статистическими данными. За время закрытого тестирования игроки победили 1 928 613 монстров. Герои приняли смерть от искусственного интеллекта 72 428 раз, а 248 067 смертей произошло в PvP-сражениях. Ещё 2004 случаев гибели случились по вине враждебной планеты Фортуна III.

Источник: https://www.igromania.ru/
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