Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.63
USD
26.39
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
25 октября 21, 12:00
К Mutazione выпустили душевное обновление Penpal
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Датская студия Die Gute Fabrik и издательство Akupara Games объявили о выходе свежего обновления, приуроченного к двухлетней годовщине приключения с мутантами Mutazione.
Расширение Penpal уже доступно на Apple Arcade, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox и PC, его можно скачать бесплатно.

С дня премьеры Mutazione прошло два года, и в мире игры за это время произошёл ряд событий. Обновление Penpal позволяет игрокам вернуться в игру и узнать, что именно приключилось за это время с друзьями и знакомыми.

Игроки будут получать письма из деревни мутантов, узнавать сплетни и рассматривать фотографии старых друзей. Садоводы пришлют героине семена, чтобы она смогла добавить новые мелодии в свой сад. На разблокировку каждого нового письма уйдут сутки, так что полное прохождение займёт около недели.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Mutazione выходит на Xbox One и Nintendo Switch
Valve втайне обновила Half-Life 2, добавив поддержку Vulkan
Свежий трейлер хоррор-экшена Instinction
Названы системные требования «Стражей Галактики»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Бета-тестирование The Cycle: Frontier продлили на неделю
Лента новостей