К Mutazione выпустили душевное обновление Penpal

Расширение Penpal уже доступно на Apple Arcade, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox и PC, его можно скачать бесплатно.





С дня премьеры Mutazione прошло два года, и в мире игры за это время произошёл ряд событий. Обновление Penpal позволяет игрокам вернуться в игру и узнать, что именно приключилось за это время с друзьями и знакомыми.





Игроки будут получать письма из деревни мутантов, узнавать сплетни и рассматривать фотографии старых друзей. Садоводы пришлют героине семена, чтобы она смогла добавить новые мелодии в свой сад. На разблокировку каждого нового письма уйдут сутки, так что полное прохождение займёт около недели.



