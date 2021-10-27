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27 октября 21, 13:17
Вышло крупнейшее обновление DOOM Eternal под номером 6.66
DOOM Eternal
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id Software выпустила патч 6.66 для DOOM Eternal. Это самый крупный апдейт в истории шутера.
Самое важное нововведение — режим Horde Mode. В нём игрокам предстоит сражаться с демонами, идущими волна за волной на протяжении 5 раундов. Цель — набрать как можно больше очков. В начале геймер получает дробовик, но затем сможет раздобыть новые виды оружия, экипировки и косметические предметы. Бои происходят на аренах из DOOM Eternal и двух DLC The Ancient Gods.

Кроме того, авторы доработали баланс в режиме Battlemode, добавил в него таблицу лидеров, рейтинговую систему, новую карту Stronghold и демона Dread Knight (за него можно сыграть). Изменений так много, что режим переименовали в Battlemode 2.0.

Также в DOOM Eternal добавлены мастер-уровни Mars Core и The World Spear для опытных игроков, изменен общий баланс. Наконец, есть возможность выбирать музыку в меню.


Источник: https://www.igromania.ru/
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