Вышло крупнейшее обновление DOOM Eternal под номером 6.66

Самое важное нововведение — режим Horde Mode. В нём игрокам предстоит сражаться с демонами, идущими волна за волной на протяжении 5 раундов. Цель — набрать как можно больше очков. В начале геймер получает дробовик, но затем сможет раздобыть новые виды оружия, экипировки и косметические предметы. Бои происходят на аренах из DOOM Eternal и двух DLC The Ancient Gods.





Кроме того, авторы доработали баланс в режиме Battlemode, добавил в него таблицу лидеров, рейтинговую систему, новую карту Stronghold и демона Dread Knight (за него можно сыграть). Изменений так много, что режим переименовали в Battlemode 2.0.





Также в DOOM Eternal добавлены мастер-уровни Mars Core и The World Spear для опытных игроков, изменен общий баланс. Наконец, есть возможность выбирать музыку в меню.



