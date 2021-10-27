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27 октября 21, 13:20
Sackboy: A Big Adventure может выйти на PC
Прямого подтверждения этому нет, но есть косвенные. Например, sumoqa отсылает к названию студии Sumo Digital, разработавшей игру, а QA можно трактовать как отдел тестеров.
Если копнуть поглубже, то можно найти и упоминание Marmalade. Под этим кодовым именем Sackboy: A Big Adventure фигурировала в утечке базы данных GeForce Now.
В целом, вероятность выхода игры в Steam кажется вполне реальной, учитывая, что компания взяла активный курс на PC — об этом свидетельствует порты Uncharted 4 и
The Lost Legacy, а также недавно анонсированная God of War.
Источник: https://www.igromania.ru/