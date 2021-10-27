Sackboy: A Big Adventure может выйти на PC

Прямого подтверждения этому нет, но есть косвенные. Например, sumoqa отсылает к названию студии Sumo Digital, разработавшей игру, а QA можно трактовать как отдел тестеров.





Если копнуть поглубже, то можно найти и упоминание Marmalade. Под этим кодовым именем Sackboy: A Big Adventure фигурировала в утечке базы данных GeForce Now.





В целом, вероятность выхода игры в Steam кажется вполне реальной, учитывая, что компания взяла активный курс на PC — об этом свидетельствует порты Uncharted 4 и

The Lost Legacy, а также недавно анонсированная God of War.



