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27 октября 21, 13:20
Sackboy: A Big Adventure может выйти на PC
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В SteamDB нашли данные игры, которой предположительно является эксклюзив консолей PlayStation — платформер Sackboy: A Big Adventure.
Прямого подтверждения этому нет, но есть косвенные. Например, sumoqa отсылает к названию студии Sumo Digital, разработавшей игру, а QA можно трактовать как отдел тестеров.

Если копнуть поглубже, то можно найти и упоминание Marmalade. Под этим кодовым именем Sackboy: A Big Adventure фигурировала в утечке базы данных GeForce Now.

В целом, вероятность выхода игры в Steam кажется вполне реальной, учитывая, что компания взяла активный курс на PC — об этом свидетельствует порты Uncharted 4 и 
The Lost Legacy, а также недавно анонсированная God of War.

Источник: https://www.igromania.ru/
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