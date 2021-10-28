Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall выходит 17 ноября

Игру собирались выпустить этим летом, однако в планах разработчиков произошли изменения: итоги ЗБТ показали, что над проектом стоит ещё поработать.





И вот теперь Carbon Studio наконец назвала новую дату релиза: 17 ноября 2021 года. Игра будет доступна на устройствах виртуальной реальности для РС (Steam, Oculus, Viveport). По этому случаю вышел свежий трейлер с живописными геймплейными фрагментами.





В Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall нам выпадет роль Лорда тайн, и нас ждёт путешествие в жуткие земли Шайша, чтобы там вершить правосудие именем Зигмара. В нашем распоряжении будет как легендарное оружие, так и мощные заклинания, и боевые способности будут основаны на движениях.



