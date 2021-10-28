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28 октября 21, 17:57
Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall выходит 17 ноября
Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall
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Год назад, в октябре 2020 года, польская студия Carbon анонсировала приключенческий боевик для виртуальной реальности Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall.
Игру собирались выпустить этим летом, однако в планах разработчиков произошли изменения: итоги ЗБТ показали, что над проектом стоит ещё поработать.

И вот теперь Carbon Studio наконец назвала новую дату релиза: 17 ноября 2021 года. Игра будет доступна на устройствах виртуальной реальности для РС (Steam, Oculus, Viveport). По этому случаю вышел свежий трейлер с живописными геймплейными фрагментами.

В Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall нам выпадет роль Лорда тайн, и нас ждёт путешествие в жуткие земли Шайша, чтобы там вершить правосудие именем Зигмара. В нашем распоряжении будет как легендарное оружие, так и мощные заклинания, и боевые способности будут основаны на движениях.


Источник: https://www.igromania.ru/
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