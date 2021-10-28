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28 октября 21, 17:59
Релиз Model Builder отложили из-за боевых роботов
игра
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Студия Moonlit обещала выпустить свой симулятор Model Builder в октябре 2021 года. Однако месяц подходит к концу, а премьера всё ещё не состоялась.
И, как оказалось, в этом году и не состоится: создатели объявили об отсрочке до 27 января 2022 года.

В качестве официальной версии выдвинуто желание добавить больше контента. В частности, разработчики сообщили о том, что в игре появятся модели боевых роботов, которых можно будет раскрасить люминесцентными красками.

Однако есть и другое объяснение отсрочке. Глава студии Moonlit ссылается на распродажи в Steam: ряд акций и фестивалей запланирован на ноябрь и декабрь, и на их фоне выход Model Builder может остаться незамеченным. Это мнение поддержало издательство Green Man Gaming Publishing.

Тем не менее дополнительные месяцы разработчики действительно потратят на дополнительный контент. На момент релиза в игре должно быть три десятка моделей, и этого хватит примерно на 12 часов прохождения.


Источник: https://www.igromania.ru/
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