Релиз Model Builder отложили из-за боевых роботов

И, как оказалось, в этом году и не состоится: создатели объявили об отсрочке до 27 января 2022 года.





В качестве официальной версии выдвинуто желание добавить больше контента. В частности, разработчики сообщили о том, что в игре появятся модели боевых роботов, которых можно будет раскрасить люминесцентными красками.





Однако есть и другое объяснение отсрочке. Глава студии Moonlit ссылается на распродажи в Steam: ряд акций и фестивалей запланирован на ноябрь и декабрь, и на их фоне выход Model Builder может остаться незамеченным. Это мнение поддержало издательство Green Man Gaming Publishing.





Тем не менее дополнительные месяцы разработчики действительно потратят на дополнительный контент. На момент релиза в игре должно быть три десятка моделей, и этого хватит примерно на 12 часов прохождения.



