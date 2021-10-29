Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.60
USD
26.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
29 октября 21, 12:38
Стартовало закрытое бета-тестирование Diablo Immortal
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Стартовало закрытое бета-тестирование мобильной Diablo Immortal. Бета доступна в Канаде и Австралии. Позднее сыграть в неё смогут жители Южной Кореи, Японии и Китая.
В игру добавили класс некроманта, обновили систему сражений в режиме PvE, включили рейтинговые таблицы. Кроме того, теперь можно принять участие в Испытание бессмертного на 30 игроков. Боссы в Адском реликварии предназначены для рейдов из 8 человек.

Изменилась система снаряжения. Появились комплекты экипировки из 6 предметов — чем больше надето, тем лучше защита и больше бонусов. Лучшие награды положены тем, кто играет на высоком уровне сложности. 

Наконец, добавлена поддержка контроллеров и возможность совершать внутриигровые покупки на устройствах под управлением Android. Все они будут перенесены из беты в финальную версию. Релиз запланирован на следующий год. 


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Castlevania Advance Collection получила возрастной рейтинг
Diablo Immortal перенесли на первую половину 2022 года
IGN показал 17 минут из первой главы Guardians of the Galaxy
В Fortnite состоялся кроссовер с Resident Evil
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Психологический хоррор Visage обновили для Xbox Series и PS5
noimageРелиз Model Builder отложили из-за боевых роботов
noimageWarhammer Age of Sigmar: Tempestfall выходит 17 ноября
Лента новостей