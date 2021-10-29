Стартовало закрытое бета-тестирование Diablo Immortal

В игру добавили класс некроманта, обновили систему сражений в режиме PvE, включили рейтинговые таблицы. Кроме того, теперь можно принять участие в Испытание бессмертного на 30 игроков. Боссы в Адском реликварии предназначены для рейдов из 8 человек.





Изменилась система снаряжения. Появились комплекты экипировки из 6 предметов — чем больше надето, тем лучше защита и больше бонусов. Лучшие награды положены тем, кто играет на высоком уровне сложности.





Наконец, добавлена поддержка контроллеров и возможность совершать внутриигровые покупки на устройствах под управлением Android. Все они будут перенесены из беты в финальную версию. Релиз запланирован на следующий год.



