Вышел ужастик Horror Story: Hallowseed

Действие Horror Story: Hallowseed разворачивается в жутком месте под названием Хэллоусид. Главный герой отправляется вместе с друзьями в лес, где становится свидетелем странного события. После потери сознания он просыпается в Хэллоусиде — проклятом месте, затерянном во времени. Герой должен изучить местность, чтобы найти подсказки, которые помогут пролить свет на историю деревушки — для этого ему предстоит решать запутанные головоломки и избегать тёмных духов.





Разработчик вдохновлялся фильмами «Астрал», «Заклятие» и «Шесть демонов Эмили Роуз». В игре есть глубокий сюжет, напряжённая атмосфера и жуткий ИИ, который управляет окружением и реагирует на действия игрока.



