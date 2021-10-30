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30 октября 21, 12:10
Вышел ужастик Horror Story: Hallowseed
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Бразильский инди-разработчик Jeff Winner выпустил психологический ужастик Horror Story: Hallowseed из раннего доступа в Steam.
Действие Horror Story: Hallowseed разворачивается в жутком месте под названием Хэллоусид. Главный герой отправляется вместе с друзьями в лес, где становится свидетелем странного события. После потери сознания он просыпается в Хэллоусиде — проклятом месте, затерянном во времени. Герой должен изучить местность, чтобы найти подсказки, которые помогут пролить свет на историю деревушки — для этого ему предстоит решать запутанные головоломки и избегать тёмных духов. 

Разработчик вдохновлялся фильмами «Астрал», «Заклятие» и «Шесть демонов Эмили Роуз». В игре есть глубокий сюжет, напряжённая атмосфера и жуткий ИИ, который управляет окружением и реагирует на действия игрока. 


Источник: https://www.igromania.ru/
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