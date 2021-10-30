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30 октября 21, 12:13
В Warhammer: Vermintide 2 началась Ночь таинств
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Студия Fatshark объявила о наступлении худшей из ночей: в Warhammer: Vermintide 2 стартовало событие Geheimnisnacht.
До 7 ноября игроки могут выполнять особые миссии, чтобы получить уникальные тематические награды.

Geheimnisnacht, известная как Ночь таинств, считается самой зловещей в году. В эту пору завеса меж мирами живых и мёртвых истончается, потоки тёмной магии пробуждают мертвецов, и тысячи демонов прибывают сеять гибель и разрушение в мире смертных.

К сезонному событию выпустили бесплатное расширение Grudge Marks. Это улучшенная и расширенная версия контента ранее вышедшего обновления Chaos Wastes для Vermintide 2, в которой игроки сталкиваются с мутировавшими врагами.

Обновление Grudge Marks добавляет шестьдесят новых испытаний вместе с новыми наградами: это пятнадцать новых вариантов цвета кожи персонажей. Оно уже доступно на РС и консолях.


Источник: https://www.igromania.ru/
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