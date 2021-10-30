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30 октября 21, 12:13
В Warhammer: Vermintide 2 началась Ночь таинств
До 7 ноября игроки могут выполнять особые миссии, чтобы получить уникальные тематические награды.
Geheimnisnacht, известная как Ночь таинств, считается самой зловещей в году. В эту пору завеса меж мирами живых и мёртвых истончается, потоки тёмной магии пробуждают мертвецов, и тысячи демонов прибывают сеять гибель и разрушение в мире смертных.
К сезонному событию выпустили бесплатное расширение Grudge Marks. Это улучшенная и расширенная версия контента ранее вышедшего обновления Chaos Wastes для Vermintide 2, в которой игроки сталкиваются с мутировавшими врагами.
Обновление Grudge Marks добавляет шестьдесят новых испытаний вместе с новыми наградами: это пятнадцать новых вариантов цвета кожи персонажей. Оно уже доступно на РС и консолях.
Источник: https://www.igromania.ru/