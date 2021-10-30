В Warhammer: Vermintide 2 началась Ночь таинств

До 7 ноября игроки могут выполнять особые миссии, чтобы получить уникальные тематические награды.





Geheimnisnacht, известная как Ночь таинств, считается самой зловещей в году. В эту пору завеса меж мирами живых и мёртвых истончается, потоки тёмной магии пробуждают мертвецов, и тысячи демонов прибывают сеять гибель и разрушение в мире смертных.





К сезонному событию выпустили бесплатное расширение Grudge Marks. Это улучшенная и расширенная версия контента ранее вышедшего обновления Chaos Wastes для Vermintide 2, в которой игроки сталкиваются с мутировавшими врагами.





Обновление Grudge Marks добавляет шестьдесят новых испытаний вместе с новыми наградами: это пятнадцать новых вариантов цвета кожи персонажей. Оно уже доступно на РС и консолях.



