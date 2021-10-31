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31 октября 21, 11:31
Apogee неожиданно выпустила HD-ремастер боевика Monster Bash
Летом она выпустила переиздание платформенного боевика Secret Agent, а теперь пришёл черёд пугающего приключения Monster Bash.
Игра, вышедшая 28 лет назад, уже доступна в Steam и GOG в версии Monster Bash HD. Для ремастера приготовили улучшенную графику, связь с мастерской Steam, таблицы рейтингов, улучшенные эффекты, новые уровни сложности и, конечно же, поддержку современных разрешений. Разработчики клянутся, что не прикасались к саундтреку и звуковым эффектам.
Monster Bash запомнилась игрокам 1990-х как одна из самых сложных игр. Её герой Джонни отправляется спасать похищенных домашних животных и попадает в жуткий мир с полчищами кошмарных врагов и жуткими головоломками. К счастью, у Джонни с собой его верная рогатка.
Источник: https://www.igromania.ru/