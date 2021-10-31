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31 октября 21, 11:33
Lords and Villeins: первое контентное обновление
игра
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Чешская студия Honestly Games и издательство 1C Entertainment объявили о выходе первого контентного расширения к стратегическому симулятору средневековой колонии Lords and Villeins.
Обновление The World Update уже доступно на PC в Steam, GOG, Epic Games Store и других магазинах.

Апдейт открывает новые возможности и испытания правителям. В игре появляются дополнительные зоны: таверна, рынок караванов, охотничьи угодья. С ними приходят новые профессии для колонистов.

По карте теперь бродят группы животных, которые ищут еду, охотятся друг на друга и могут напасть на селян. А те смогут приручить кошек или собак, и они будут защищать их в драке.

Колонисты могут завязать романтические отношения, ходить на свидания и даже просить разрешения на брак. А ещё они научатся искать и использовать самые подходящие для профессии инструменты и снаряжение.

В игровом мире появляется смена погоды, а все стены и конструкции будут постепенно изнашиваться. Жители деревень станут уделять внимание дизайну деревни, и в красивых кварталах будут чувствовать себя счастливее.


Источник: https://www.igromania.ru/
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