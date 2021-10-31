Lords and Villeins: первое контентное обновление

Обновление The World Update уже доступно на PC в Steam, GOG, Epic Games Store и других магазинах.





Апдейт открывает новые возможности и испытания правителям. В игре появляются дополнительные зоны: таверна, рынок караванов, охотничьи угодья. С ними приходят новые профессии для колонистов.





По карте теперь бродят группы животных, которые ищут еду, охотятся друг на друга и могут напасть на селян. А те смогут приручить кошек или собак, и они будут защищать их в драке.





Колонисты могут завязать романтические отношения, ходить на свидания и даже просить разрешения на брак. А ещё они научатся искать и использовать самые подходящие для профессии инструменты и снаряжение.





В игровом мире появляется смена погоды, а все стены и конструкции будут постепенно изнашиваться. Жители деревень станут уделять внимание дизайну деревни, и в красивых кварталах будут чувствовать себя счастливее.



