Демейк Bloodborne выйдет в начале следующего года

Напомним, что работа над проектом стартовала ещё в 2017-м году, но лишь в этом начала двигаться вперёд стремительными темпами.





Цель автора — бережно перенести контент оригинала в демейк и вместе с тем создать иллюзию того, что перед нами игра для PS1 за счёт имитации различных особенностей графического чипа консоли. Например, «плавающих» текстур.





Аранжированные версии музыкальных треков созданы музыкантом под ником The Noble Demon.



