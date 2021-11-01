Создатели Dragon Age 4 пугают новым концепт-артом

Он специально подобран под мрачную атмосферу праздника и на нём изображены гули, но далеко не простые гули.





В новом арте — два основных элемента. Это троица гулей, страдающих от тёмной порчи существ, которые знакомы поклонникам серии с самой первой игры, Origins.

Второй элемент — странная башня, озарённая светом красного лириума, минерала, обладающего невероятной и опасной силой. С ним мы впервые столкнулись на Глубинных тропах, и это открытие привело к появлению фракции красных храмовников.





Поскольку арт вдохновлён Хэллоуином, он может и не говорить о том, что в Dragon Age 4 нам предстоит столкнуться с нежитью, усиленной красным лириумом. Но может и говорить. Как бы то ни было, узнаем мы об этом нескоро: релиз предположительно состоится лишь в 2023 году.











