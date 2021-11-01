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1 ноября 21, 11:33
Создатели Dragon Age 4 пугают новым концепт-артом
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Исполнительный продюсер Dragon Age 4 Кристиан Дейли к Хэллоуину опубликовал ещё один концепт-арт будущей игры.
Он специально подобран под мрачную атмосферу праздника и на нём изображены гули, но далеко не простые гули.

В новом арте — два основных элемента. Это троица гулей, страдающих от тёмной порчи существ, которые знакомы поклонникам серии с самой первой игры, Origins.
Второй элемент — странная башня, озарённая светом красного лириума, минерала, обладающего невероятной и опасной силой. С ним мы впервые столкнулись на Глубинных тропах, и это открытие привело к появлению фракции красных храмовников.

Поскольку арт вдохновлён Хэллоуином, он может и не говорить о том, что в Dragon Age 4 нам предстоит столкнуться с нежитью, усиленной красным лириумом. Но может и говорить. Как бы то ни было, узнаем мы об этом нескоро: релиз предположительно состоится лишь в 2023 году.



Источник: https://www.igromania.ru/
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