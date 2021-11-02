К стратегии Dracula's Castle выпустили первый трейлер

Действие игры разворачивается в 1897 году, когда Дракула начинает свои приготовления к путешествию в Англию на борту «Деметры». Для этого ему приходится управлять собственным замком, расширять его, одновременно совершая налёты на трансильванские города и нанимая миньонов.





В Dracula's Castle поклонники книги Стокера найдут массу отсылок к исходным материалам, включая то, что в составе персонажей нам встретятся Джонатан Харкер и легендарный охотник на вампиров Авраам Ван Хельсинг.





Игрокам позволят влиять не только на замок, но и на его правителя. У Дракулы будет набор навыков, которые позволят ему делать упор на скрытность летучей мыши или силу волка. Слабых миньонов можно будет усиливать, меняя или добавляя им части тел.





Dracula's Castle выходит в Steam в 2022 году.



