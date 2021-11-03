Патч для eFootball 2022 выйдет 5 ноября

Ранее патч должен был выйти 28 октября, но разработчики передвинули дату выхода. Обновление не затронет многочисленные проблемы проекта, включая производительность, управление, отсутствие контента и тому подобное.





После релиза eFootball 2022 игроки подвергли его суровой критике, отмечая многочисленные недостатки, а разнообразные баги и глюки быстро превратились в популярные мемы. Konami обещала исправить ситуацию, но, похоже, на это уйдёт много времени.





Впрочем, в комментариях пользователи отметили, что их интересует не патч, а дата выхода мобильной версии проекта, которую пока не назвали.



