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3 ноября 21, 12:09
Патч для eFootball 2022 выйдет 5 ноября
eFootball 2022
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Konami сообщила, что релиз патча для условно-бесплатной eFootball 2022 состоится 5 ноября, однако он исправит только баги.
Ранее патч должен был выйти 28 октября, но разработчики передвинули дату выхода. Обновление не затронет многочисленные проблемы проекта, включая производительность, управление, отсутствие контента и тому подобное. 

После релиза eFootball 2022 игроки подвергли его суровой критике, отмечая многочисленные недостатки, а разнообразные баги и глюки быстро превратились в популярные мемы. Konami обещала исправить ситуацию, но, похоже, на это уйдёт много времени. 

Впрочем, в комментариях пользователи отметили, что их интересует не патч, а дата выхода мобильной версии проекта, которую пока не назвали.

Источник: https://www.igromania.ru/
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