Ubisoft обновила Far Cry 6 на консолях

Также 9 ноября пользователям станет доступна новая спецоперация под названием Los Tres Santos — о её содержании создатели распространяться не стали.





Что ещё любопытно, так это размер обновления. На PS4 апдейт может весить от 49 до 60 ГБ в зависимости от региона, а вот обладателям PS5 придётся скачать аж 90 ГБ.

Чем обусловлен столь большой объём именно на консолях Sony — непонятно, поскольку на Xbox One и Series обновление весит меньше 20 ГБ. Дата выхода апдейта на PC также неизвестна.





Напомним, что Far Cry 6 вышла 7 октября на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.



