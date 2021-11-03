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3 ноября 21, 12:11
Ubisoft обновила Far Cry 6 на консолях
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Ubisoft обновила консольные версии Far Cry 6, исправив ряд багов, улучшив производительность, а также добавив в игру ежедневные и еженедельные испытания.
Также 9 ноября пользователям станет доступна новая спецоперация под названием Los Tres Santos — о её содержании создатели распространяться не стали.

Что ещё любопытно, так это размер обновления. На PS4 апдейт может весить от 49 до 60 ГБ в зависимости от региона, а вот обладателям PS5 придётся скачать аж 90 ГБ.
Чем обусловлен столь большой объём именно на консолях Sony — непонятно, поскольку на Xbox One и Series обновление весит меньше 20 ГБ. Дата выхода апдейта на PC также неизвестна.

Напомним, что Far Cry 6 вышла 7 октября на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

Источник: https://www.igromania.ru/
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