Forza Horizon 5 сравнили на консолях Xbox и PC

Автор проверил производительность на Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series и PC с GeForce RTX 3080.





Выводы следующие:





- Самая лучшая графика на PC с видеокартой GeForce RTX 3080;

- На Xbox Series X в режиме максимального качества игра идёт в разрешении 4K на скорости 30 FPS;

- На Xbox One X также есть аналогичный режим 4K/30 FPS — качество визуализации сопоставимо с Xbox Series X;

- На Xbox Series X можно играть в 4K при 60 FPS. Но тогда снижается разрешение теней и качество отражений;

- На Xbox Series S можно играть в 2K/30 FPS или 1080p/60 FPS;

- На Xbox One S игра идёт в режиме 1080p/30 FPS. У этой версии самая низкая дальность прорисовки;

- Скорость загрузок на Xbox Series в 4 раза выше, чем на Xbox One S и Xbox One X.





Ютубер отметил, что на всех платформах Forza Horizon 5 работает почти идеально, без просадок.



