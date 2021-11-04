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4 ноября 21, 13:04
Forza Horizon 5 сравнили на консолях Xbox и PC
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На популярном YouTube-канале ElAnalistaDeBits появилось видео со сравнением Forza Horizon 5 на всех платформах.
Автор проверил производительность на Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series и PC с GeForce RTX 3080.

Выводы следующие:

- Самая лучшая графика на PC с видеокартой GeForce RTX 3080;
- На Xbox Series X в режиме максимального качества игра идёт в разрешении 4K на скорости 30 FPS;
- На Xbox One X также есть аналогичный режим 4K/30 FPS — качество визуализации сопоставимо с Xbox Series X;
- На Xbox Series X можно играть в 4K при 60 FPS. Но тогда снижается разрешение теней и качество отражений; 
- На Xbox Series S можно играть в 2K/30 FPS или 1080p/60 FPS;
- На Xbox One S игра идёт в режиме 1080p/30 FPS. У этой версии самая низкая дальность прорисовки;
- Скорость загрузок на Xbox Series в 4 раза выше, чем на Xbox One S и Xbox One X.

Ютубер отметил, что на всех платформах Forza Horizon 5 работает почти идеально, без просадок.

Источник: https://www.igromania.ru/
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