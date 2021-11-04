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4 ноября 21, 13:06
Marvel's Midnight Suns перенесли на вторую половину 2022
Marvel's Midnight Suns
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Создатели Marvel's Midnight Suns приняли непростое решение о переносе игры на вторую половину 2022 года — до этого релиз был намечен на март 2022 года.
Firaxis Games призналась, что новости могут разочаровать фанатов, которые хотели получить игру весной, однако перенос пойдёт проекту только на пользу. Разработчики верят в свои силы и хотят создать по-настоящему незабываемое приключение. Они поблагодарили геймеров, заинтересованных в Marvel's Midnight Suns, отметив, что позитивная реакция стала для них настоящей честью.

Разработчики отметили, что дополнительное время уйдёт на добавление нового контента (сюжетного и синематиков) и общую полировку игры. Marvel's Midnight Suns готовится к выходу на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Источник: https://www.igromania.ru/
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