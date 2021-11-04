Marvel's Midnight Suns перенесли на вторую половину 2022

Firaxis Games призналась, что новости могут разочаровать фанатов, которые хотели получить игру весной, однако перенос пойдёт проекту только на пользу. Разработчики верят в свои силы и хотят создать по-настоящему незабываемое приключение. Они поблагодарили геймеров, заинтересованных в Marvel's Midnight Suns, отметив, что позитивная реакция стала для них настоящей честью.





Разработчики отметили, что дополнительное время уйдёт на добавление нового контента (сюжетного и синематиков) и общую полировку игры. Marvel's Midnight Suns готовится к выходу на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и PC.



