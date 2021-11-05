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5 ноября 21, 12:52
Final Fantasy VII: The First Soldier выходит 17 ноября
Напомним, королевская битва во вселенной FFVII была анонсирована в рамках TGS 2021 Online.
В сражениях игроки будут использовать оружие и магию, а также призывать могущественных существ. На поле боя встретятся легендарные монстры из оригинала, а ещё геймеры смогут принять участие в тематических испытаниях.
Кроме того, можно менять внешний вид бойцов. Релиз Final Fantasy VII: The First Soldier запланирован на iOS и Android.
Источник: https://www.igromania.ru/