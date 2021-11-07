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7 ноября 21, 14:22
Хоррор Scorn перенесли на 2022 год
игра
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Сентябрьские догадки, увы, подтвердились — хоррор Scorn, вдохновлённый работами Ханса Руди Гигера, отложили до 2022 года.
О причинах переноса рассказала студия-разработчик Ebb Software на Kickstarter-страничке:

Производственный ад — термин, который часто используют довольно часто. Его следует применять в отношении проектов, которые изменили нутро, и теперь авторы не знают, что с этим делать. К нашей продукции это не относится.

Мы же просто совершили много ошибок и, скорее всего, совершим их в будущем, но это нормальная практика для неопытной команды. Всё, что было сделано до середины 2018 года — переработано. И 90% сделанного пришлось забраковать.

В общем, это объясняет, почему разработчики давно не публиковали ни новых трейлеров, ни скриншотов, ни вообще каких-либо новостей о проекте — его буквально создают с нуля.

Поэтому напомним, что Scorn разрабатывается для PC и Xbox Series. В центре сюжета — герой, оказавшийся в одиночестве на чужой планете.

Источник: https://www.igromania.ru/
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