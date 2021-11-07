Игру Fishing Paradiso выпустят на PC и Nintendo Switch

Пиксельная ролевая игра Fishing Paradiso, посвящённая тропической рыбалке, появится на РС и Nintendo Switch в начале 2022 года.





Изначально Fishing Paradiso вышла на мобильных устройствах. Для нового релиза разработчики готовят улучшенную версию с поддержкой полноэкранных мониторов и контроллеров, а также некую совершенно новую «захватывающую функцию», подробности которой пока держат в секрете.





В Fishing Paradiso мы сможем повстречаться с уже знакомыми персонажами «Медвежьего ресторана». Главному герою предстоит освоить навыки рыболовства, узнать массу историй, связанных с этим занятием, поймать сотню видов тропических рыб и узнать, чем небесная рыбалка отличается от земной.



