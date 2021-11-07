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7 ноября 21, 14:24
Игру Fishing Paradiso выпустят на PC и Nintendo Switch
игра
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Токийская студия Odencat объявила о новом релизе духовного сиквела и спин-оффа успешной Bear’s Restaurant.
Пиксельная ролевая игра Fishing Paradiso, посвящённая тропической рыбалке, появится на РС и Nintendo Switch в начале 2022 года.

Изначально Fishing Paradiso вышла на мобильных устройствах. Для нового релиза разработчики готовят улучшенную версию с поддержкой полноэкранных мониторов и контроллеров, а также некую совершенно новую «захватывающую функцию», подробности которой пока держат в секрете.

В Fishing Paradiso мы сможем повстречаться с уже знакомыми персонажами «Медвежьего ресторана». Главному герою предстоит освоить навыки рыболовства, узнать массу историй, связанных с этим занятием, поймать сотню видов тропических рыб и узнать, чем небесная рыбалка отличается от земной.


Источник: https://www.igromania.ru/
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