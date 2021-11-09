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9 ноября 21, 13:29
Ремастер Grand Theft Auto IV выпустят в 2023 году
Grand Theft Auto IV
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Инсайдер RalphsValve утверждает, что Rockstar Games выпустит ремастер GTA IV в 2023 году.
По его словам, обновлённую GTA IV создают для PC и консолей PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Игра выйдет вместе со всеми DLC. Мультиплеера не планируется. 

Что касается GTA VI, то сроки её выхода по-прежнему неизвестны. Игра до сих пор официально не анонсирована. 

Сейчас к релизу готовится сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Коллекция ремастеров поступит в продажу на PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Switch 11 ноября.

Источник: https://www.igromania.ru/
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