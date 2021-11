Ремастер Grand Theft Auto IV выпустят в 2023 году

По его словам, обновлённую GTA IV создают для PC и консолей PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Игра выйдет вместе со всеми DLC. Мультиплеера не планируется.





Что касается GTA VI, то сроки её выхода по-прежнему неизвестны. Игра до сих пор официально не анонсирована.





Сейчас к релизу готовится сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Коллекция ремастеров поступит в продажу на PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Switch 11 ноября.