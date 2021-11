Из Star Wars Jedi: Fallen Order удалили защиту Denuvo

Вероятно, что авторы решили удалить её из-за проблем с запуском игры на PC с процессорами линейки Intel Alder Lake.





Дело в том, что Fallen Order вошла в список игр с Denuvo, испытывающих проблемы при запуске на этих CPU. Intel и Denuvo работают над решением проблемы.





Ранее Denuvo удалили из Tekken 7 и Ace Combat 7. А ещё из Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, NieR Replicant и Crysis Remastered.