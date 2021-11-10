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10 ноября 21, 12:40
Объявлена дата выхода Lineage2M
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NCsoft анонсировала глобальный старт популярной мобильной MMORPG Lineage2M: он состоится 2 декабря.
Одновременный релиз пройдёт в 29 странах, включая Россию, Украину, а также страны СНГ, Северной Америки, Западной и Восточной Европы.

Lineage2M — прямая наследница легендарной многопользовательской ролевой игры Lineage 2, вышедшей в 2003 году на PC. Новая MMORPG поддерживает кросс-игру на мобильных устройствах и через сервис Purple.

Ключевыми особенностями проекта являются:

- высококачественная трёхмерная графика с поддержкой разрешения 4K;
- бесшовный игровой мир без загрузок, поддерживающий масштабные сражения с участием более 10 тысяч человек;
- первое использование технологии обработки столкновений (collision handling) в мобильной трёхмерной MMORPG.

Начиная с 10 ноября игрокам из России, а также девяти стран СНГ/Восточной Европы будет доступно предсоздание персонажа.

На выбор предложат пять рас: люди, эльфы, темные эльфы, гномы, орки; и шесть классов: рыцарь, воин, налетчик, лучник, маг, клирик. При желании, можно предсоздать клан или присоединиться к существующему.

У вошедших в клан будет возможность получить Карту Агатиона, а участникам кланов с большим числом игроков обещаны дополнительные положительные эффекты.

Источник: https://www.igromania.ru/
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