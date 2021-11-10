Объявлена дата выхода Lineage2M

Одновременный релиз пройдёт в 29 странах, включая Россию, Украину, а также страны СНГ, Северной Америки, Западной и Восточной Европы.





Lineage2M — прямая наследница легендарной многопользовательской ролевой игры Lineage 2, вышедшей в 2003 году на PC. Новая MMORPG поддерживает кросс-игру на мобильных устройствах и через сервис Purple.





Ключевыми особенностями проекта являются:





- высококачественная трёхмерная графика с поддержкой разрешения 4K;

- бесшовный игровой мир без загрузок, поддерживающий масштабные сражения с участием более 10 тысяч человек;

- первое использование технологии обработки столкновений (collision handling) в мобильной трёхмерной MMORPG.





Начиная с 10 ноября игрокам из России, а также девяти стран СНГ/Восточной Европы будет доступно предсоздание персонажа.





На выбор предложат пять рас: люди, эльфы, темные эльфы, гномы, орки; и шесть классов: рыцарь, воин, налетчик, лучник, маг, клирик. При желании, можно предсоздать клан или присоединиться к существующему.





У вошедших в клан будет возможность получить Карту Агатиона, а участникам кланов с большим числом игроков обещаны дополнительные положительные эффекты.



