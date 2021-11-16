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16 ноября 21, 10:37
Microsoft запустила мультиплеерный режим Halo Infinite
Halo Infinite
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Достаточно неожиданно корпорация Microsoft объявила о раннем запуске многопользовательского режима игры Halo Infinite.
Достаточно неожиданно корпорация Microsoft объявила о раннем запуске многопользовательского режима игры Halo Infinite. Кроссплатформенный многопользовательский режим Halo Infinite уже доступен для пользователей Xbox One, Xbox Series S/X и ПК.

Отметим, 15 ноября исполнилось 20 лет с тех пор, как дебютировала оригинальная консоль Xbox вместе с игрой Halo: Combat Evolved. И запуск многопользовательского режима состоялся во время специальной юбилейной трансляции, посвященной 20-летнему юбилею.



Текущая бета-версия Halo Infinite включает доступ к первому сезону со всеми основными картами и функциями боевого пропуска. Весь достигнутый прогресс в многопользовательском режиме будет перенесён на день официального запуска игры – 8 декабря.

Первоначальный запуск многопользовательского режима Halo Infinite прошёл не совсем гладко. Например, сначала бесплатная игра появлялась только как часть платной подписки Xbox Game Pass, а у некоторых пользователей наблюдались проблемы с запуском. По словам директора сообщества Halo в 343 Industries Брайана Джаррарда, некоторые игроки, запускающие игру на Xbox или из магазина Windows, «вероятно, сталкиваются с синими экранами/ошибками». Он отметил, что игра только начала разворачиваться, а после завершения этого этапа проблемы должны решиться.



Ещё следует отметить, что запуск мультиплеера Halo Infinite вызвал большой интерес среди игроков. Судя по данным статистики Stem, через час после запуска игры в неё одновременно играли более 123 тыс. пользователей сервиса, а пиковые значения превышали 270 тыс. игроков.

Вместе с тем, объявлены полные системные требования для игры Halo Infinite на ПК. В дополнение к стандартным минимальным и рекомендуемым системным требованиям также опубликованы средние (меньше рекомендуемых) и Ultra (выше рекомендуемых) системные требования.

Минимальные

ОС: Windows 10 RS5 x64 1809 (October 2018 update)
Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel i5-4440
Видеокарта: AMD RX 570 или Nvidia GTX 1050 Ti
Объём видеопамяти: 4+ ГБ
Оперативная память: 8+ ГБ
SSD: 50+ ГБ

Средние

ОС: Windows 10 19H2 x64 1909 (November 2019 update)
Процессор: AMD Ryzen 5 2600 или Intel i5-9500
Видеокарта: AMD RX 5500 XT (8GB) или Nvidia GTX 1660 (6GB)
Объём видеопамяти: 6+ ГБ
Оперативная память: 8+ ГБ
SSD: 50+ ГБ

Высокие (рекомендуемые)

ОС: Windows 10 19H2 x64 1909 (November 2019 update)
Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel i7-9700k
Видеокарта: AMD RX 5700XT или Nvidia RTX 2070
Объём видеопамяти: 8+ ГБ
Оперативная память: 16+ ГБ
SSD: 50+ ГБ

Ультра

ОС: Windows 10 19H2 x64 1909 (November 2019 update)
Процессор: AMD Ryzen 9 5900X или Intel i9-11900k
Видеокарта: AMD 6800 XT или Nvidia RTX 3080
Объём видеопамяти: 10+ ГБ
Оперативная память: 16+ ГБ
SSD: 50+ ГБ

Источник: The Verge
ITC.ua
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