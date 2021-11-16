Microsoft запустила мультиплеерный режим Halo Infinite

Достаточно неожиданно корпорация Microsoft объявила о раннем запуске многопользовательского режима игры Halo Infinite. Кроссплатформенный многопользовательский режим Halo Infinite уже доступен для пользователей Xbox One, Xbox Series S/X и ПК.





Отметим, 15 ноября исполнилось 20 лет с тех пор, как дебютировала оригинальная консоль Xbox вместе с игрой Halo: Combat Evolved. И запуск многопользовательского режима состоялся во время специальной юбилейной трансляции, посвященной 20-летнему юбилею.













Текущая бета-версия Halo Infinite включает доступ к первому сезону со всеми основными картами и функциями боевого пропуска. Весь достигнутый прогресс в многопользовательском режиме будет перенесён на день официального запуска игры – 8 декабря.





Первоначальный запуск многопользовательского режима Halo Infinite прошёл не совсем гладко. Например, сначала бесплатная игра появлялась только как часть платной подписки Xbox Game Pass, а у некоторых пользователей наблюдались проблемы с запуском. По словам директора сообщества Halo в 343 Industries Брайана Джаррарда, некоторые игроки, запускающие игру на Xbox или из магазина Windows, «вероятно, сталкиваются с синими экранами/ошибками». Он отметил, что игра только начала разворачиваться, а после завершения этого этапа проблемы должны решиться.













Ещё следует отметить, что запуск мультиплеера Halo Infinite вызвал большой интерес среди игроков. Судя по данным статистики Stem, через час после запуска игры в неё одновременно играли более 123 тыс. пользователей сервиса, а пиковые значения превышали 270 тыс. игроков.





Вместе с тем, объявлены полные системные требования для игры Halo Infinite на ПК. В дополнение к стандартным минимальным и рекомендуемым системным требованиям также опубликованы средние (меньше рекомендуемых) и Ultra (выше рекомендуемых) системные требования.





Минимальные





ОС: Windows 10 RS5 x64 1809 (October 2018 update)

Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel i5-4440

Видеокарта: AMD RX 570 или Nvidia GTX 1050 Ti

Объём видеопамяти: 4+ ГБ

Оперативная память: 8+ ГБ

SSD: 50+ ГБ





Средние





ОС: Windows 10 19H2 x64 1909 (November 2019 update)

Процессор: AMD Ryzen 5 2600 или Intel i5-9500

Видеокарта: AMD RX 5500 XT (8GB) или Nvidia GTX 1660 (6GB)

Объём видеопамяти: 6+ ГБ

Оперативная память: 8+ ГБ

SSD: 50+ ГБ





Высокие (рекомендуемые)





ОС: Windows 10 19H2 x64 1909 (November 2019 update)

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel i7-9700k

Видеокарта: AMD RX 5700XT или Nvidia RTX 2070

Объём видеопамяти: 8+ ГБ

Оперативная память: 16+ ГБ

SSD: 50+ ГБ





Ультра





ОС: Windows 10 19H2 x64 1909 (November 2019 update)

Процессор: AMD Ryzen 9 5900X или Intel i9-11900k

Видеокарта: AMD 6800 XT или Nvidia RTX 3080

Объём видеопамяти: 10+ ГБ

Оперативная память: 16+ ГБ

SSD: 50+ ГБ





Источник: The Verge