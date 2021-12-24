Топ 20 кращих нових ігор Steam за листопад 2021 року

У черговий раз Steam переглянув усі релізи, випущені за листопад поточного року ігри і оголосив 20 найліпших ігор, визначених за прибутком, отриманим упродовж перших двох тижнів після їхнього випуску.





Багато шанувальників ігор з нетерпінням чекали на вихід нового вмісту від Riot Forge — видавця, що створює нові ігри за мотивами популярної League of Legends. Цього місяця світ побачила Ruined King: A League of Legends Story — рольова гра, що припала до душі як затятим гравцям LoL, так і новеньким шанувальникам її всесвіту.









Один із найліпших релізів листопада Gunfire Reborn створений студією в Китаї, однак свою популярність здобув серед гравців з інших регіонів світу. Лише за останній рік продажі ігор китайських розробників на ринках за межами Китаю зросли на 300%. Також цього місяця також вийшла ціла низка нових ігор від розробників, які вперше випускають свої продукти в Steam.





























Топ 20 кращих нових ігор Steam у листопаді 2021 року виглядає наступним чином (у випадковому порядку):





Forza Horizon 5

Sherlock Holmes Chapter One

Ruined King: A League of Legends Story

Exo One

DYSMANTLE

FINAL FANTASY V (2D pixel remaster)

Farming Simulator 22

Battlefield 2042

Unpacking

Gunfire Reborn

BLUE REFLECTION: Second Light

Halo Infinite

The Last Stand: Aftermath

Jurassic World Evolution 2

Bright Memory: Infinite

天命奇御二 Fate Seeker II

笼中窥梦 Moncage

Russian Fishing 4

Football Manager 2022

Tavern Master

Рейтинги кращих новинок Steam за попередні місяці доступні в даному розділі.