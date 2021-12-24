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24 декабря 21, 18:55
Топ 20 кращих нових ігор Steam за листопад 2021 року
Steam
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У черговий раз Steam переглянув усі релізи, випущені за листопад поточного року ігри і оголосив 20 найліпших ігор, визначених за прибутком, отриманим упродовж перших двох тижнів після їхнього випуску.
У черговий раз Steam переглянув усі релізи, випущені за листопад поточного року ігри і оголосив 20 найліпших ігор, визначених за прибутком, отриманим упродовж перших двох тижнів після їхнього випуску.

Багато шанувальників ігор з нетерпінням чекали на вихід нового вмісту від Riot Forge — видавця, що створює нові ігри за мотивами популярної League of Legends. Цього місяця світ побачила Ruined King: A League of Legends Story — рольова гра, що припала до душі як затятим гравцям LoL, так і новеньким шанувальникам її всесвіту.


Один із найліпших релізів листопада Gunfire Reborn створений студією в Китаї, однак свою популярність здобув серед гравців з інших регіонів світу. Лише за останній рік продажі ігор китайських розробників на ринках за межами Китаю зросли на 300%. Також цього місяця також вийшла ціла низка нових ігор від розробників, які вперше випускають свої продукти в Steam.







Топ 20 кращих нових ігор Steam у листопаді 2021 року виглядає наступним чином (у випадковому порядку):

Forza Horizon 5
Sherlock Holmes Chapter One
Ruined King: A League of Legends Story
Exo One
DYSMANTLE
FINAL FANTASY V (2D pixel remaster)
Farming Simulator 22
Battlefield 2042
Unpacking
Gunfire Reborn
BLUE REFLECTION: Second Light
Halo Infinite
The Last Stand: Aftermath
Jurassic World Evolution 2
Bright Memory: Infinite
天命奇御二 Fate Seeker II
笼中窥梦 Moncage
Russian Fishing 4
Football Manager 2022
Tavern Master
Рейтинги кращих новинок Steam за попередні місяці доступні в даному розділі.
ITC.ua
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