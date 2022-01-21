В Epic Games Store бесплатно раздают головоломку Relicta

Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store порадовал своих пользователей очередным раундом бесплатной раздачи игр. На этой неделе выбор пал на игру Relicta.





Relicta – это головоломка, основанная на законах физики. Вид в ней открывается от первого лица. Игроку предстоит взять на себя роль физика, оставленного в одиночестве на лунной базе «Чандра». Чтобы выжить и спасти дочь, нужно пройти через кратеры, решая головоломки и меняя магнетизм и гравитацию. Кратеры хранят нечто, способное забрать жизнь дочери главного героя, либо изменить судьбу человечества. Попутно предстоит собирать улики, раскрывая тайны орбитальной политики XXII века.





Игра Relicta доступна в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса. Её можно добавить в свою коллекцию игр до 27 января.

