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21 января 22, 10:52
В Epic Games Store бесплатно раздают головоломку Relicta
Relicta
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Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store порадовал своих пользователей очередным раундом бесплатной раздачи игр. На этой неделе выбор пал на игру Relicta.
Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store порадовал своих пользователей очередным раундом бесплатной раздачи игр. На этой неделе выбор пал на игру Relicta.

Relicta – это головоломка, основанная на законах физики. Вид в ней открывается от первого лица. Игроку предстоит взять на себя роль физика, оставленного в одиночестве на лунной базе «Чандра». Чтобы выжить и спасти дочь, нужно пройти через кратеры, решая головоломки и меняя магнетизм и гравитацию. Кратеры хранят нечто, способное забрать жизнь дочери главного героя, либо изменить судьбу человечества. Попутно предстоит собирать улики, раскрывая тайны орбитальной политики XXII века.


Игра Relicta доступна в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса. Её можно добавить в свою коллекцию игр до 27 января.
ITC.ua
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