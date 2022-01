Intel планирует ежегодно отгружать миллионы игровых GPU Arc

Как отмечают в PC Gamer, «кошмарный кризис GPU» перевернул рынок графических продуктов с ног на голову и стал головной болью для геймеров, которые больше не могут найти в продаже видеокарты по разумной цене. Нехватка компонентов и подложек, рост стоимости криптовалюты и миллионы людей, которые теперь работают из дома, — всё это способствовало самому существенному дефициту видеокарт за последние годы.









Хотя сейчас видеокарты уже начали появляться в свободной продаже, их стоимость слишком высока и может в 2-3 раза превышать уровень рекомендованных розничных цен. И даже после недавнего снижения цен на видеокарты, они всё ещё на 170-180% превышают рекомендованные значения.





Между тем, будущий третий игрок на рынке GPU, Intel, подозрительно молчит о своих дискретных видеокартах серии Arc. Компания не предоставила никакой новой информации на CES 2022, а лишь подтвердила информацию о доступности в первом квартале 2022 года. К сожалению, Intel не уточнила, когда геймеры смогут купить видеокарты Arc для настольных ПК.





Однако отвечая на сообщение PC Gamer в Twitter, Раджа Кодури (старший вице-президент Intel, главный управляющий Accelerated Computing Systems and Graphics Group) заявил, что компания ищет решение для ежегодной поставки геймерам миллионов GPU Arc.





I am with you, @pcgamer. This is a huge issue for PC gamers and the industry at large. @IntelGraphics is working hard to find a path towards the mission — getting millions of Arc GPUs into the hands of PC gamers every year https://t.co/bknQOvUMti





— Raja Koduri (@Rajaontheedge) January 29, 2022





Сейчас партнёры по выпуску видеокарт ежеквартально выводят на рынок миллионы устройств, которые направляются геймерам и системным интеграторам. Добавляя на рынок ещё несколько миллионов видеокарт ежегодно, Intel, безусловно, окажет положительное влияние на рыночную ситуацию.