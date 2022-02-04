В Steam можно будет увидеть размер игры до начала загрузки

Компания Valve внесла некоторые изменения в работу магазина Steam. На странице игры будет отображаться информация о её размере, так что пользователи смогут ознакомиться с этой информацией ещё до того, как попытаются установить игру.





На страницах библиотеки игр наконец-то будет указано общий объём дискового пространства, необходимого для игры. Теперь не будет необходимости сначала нажимать кнопку «Установить», чтобы увидеть сведения о дисковом пространстве и примерном времени загрузки. Это незначительное изменение будет выпущено в рамках бета-обновления Steam на этой неделе. Таким образом, оно может стать доступным для всех пользователей Steam в ближайшие недели.





















В сентябре прошлого года Valve уже обновила страницу загрузок Steam, чтобы сделать её более информативной. Тогда компания внедрила улучшенный раздел для управления хранилищем, а также добавила отображение более подробной информации о ходе загрузки и установки. Ещё раньше Valve запустила обновлённую библиотеку Steam.





Добавим, в этом месяце поклонников Valve ожидает ещё одна приятная новость – в конце месяца начнутся продажи портативной игровой консоли Steam Deck.



