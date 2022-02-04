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3 февраля 22, 21:43
В Steam можно будет увидеть размер игры до начала загрузки
Steam
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Компания Valve внесла некоторые изменения в работу магазина Steam.
Компания Valve внесла некоторые изменения в работу магазина Steam. На странице игры будет отображаться информация о её размере, так что пользователи смогут ознакомиться с этой информацией ещё до того, как попытаются установить игру.

На страницах библиотеки игр наконец-то будет указано общий объём дискового пространства, необходимого для игры. Теперь не будет необходимости сначала нажимать кнопку «Установить», чтобы увидеть сведения о дисковом пространстве и примерном времени загрузки. Это незначительное изменение будет выпущено в рамках бета-обновления Steam на этой неделе. Таким образом, оно может стать доступным для всех пользователей Steam в ближайшие недели.





В сентябре прошлого года Valve уже обновила страницу загрузок Steam, чтобы сделать её более информативной. Тогда компания внедрила улучшенный раздел для управления хранилищем, а также добавила отображение более подробной информации о ходе загрузки и установки. Ещё раньше Valve запустила обновлённую библиотеку Steam.

Добавим, в этом месяце поклонников Valve ожидает ещё одна приятная новость – в конце месяца начнутся продажи портативной игровой консоли Steam Deck.
ITC.ua
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