Blizzard разрабатывает мобильную игру по Warcraft

Об этом упомянули в свежем финансовом отчете (что интересно, вместо традиционного конференц-звонка в этот раз компания просто выпустила пресс-релиз — возможно, из-за сделки с Microsoft и множества других происходящих внутри вещей).





Анонс новой мобильной игры по Warcraft не стал большим сюрпризом — еще в 2017 году из вакансий стало известно, что Blizzard занимается как минимум одной игрой по вселенной Warcraft для мобильных устройств, а год назад CEO Бобби Котик подтвердил, что на самом деле в работе находится несколько условно-бесплатных мобильных игр по вселенной Warcraft и они находятся на стадии «продвинутой разработки».









Подробностей пока нет, помимо того, что новая игра по Warcraft разрабатывается для мобильных устройств, а ее релиз запланирован на этот год. В пресс-релизе Blizzard также анонсировала предстоящий релиз нового контента для WoW.





Новость идеально согласуется с квартальным отчетом — игроки потратили более миллиарда долларов на Call of Duty Mobile в 2021 году, а Candy Crush продолжает оставаться неоспоримым лидером по доходам в магазинах приложений. Но интересно, что Activision Blizzard планирует релиз мобильной игры по Warcraft в этом году. Diablo Immortal — мобильная игра по Diablo — находится в разработке с момента анонса в 2018 году, а ее релиз также запланирован на 2022 год.





Ранее Blizzard уже не раз обжигалась на таких скоропалительных анонсах — из недавних примеров можно вспомнить Overwatch 2, который вместе с Diablo IV в конце 2021 года перенесли на неопределенный срок. Возможно, эта таинственная мобильная игра по Warcraft не такая дорогостоящая как Diablo Immortal и требует меньше ресурсов. Как бы там ни было, это уже второй анонс новой игры за последнюю неделю — в разработке Blizzard также находится AAA-игра о выживании, действие которой развернется в новой вселенной.



