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23 февраля 22, 10:46
Обзор новой миссии Shadow Warrior 3 — «Гнездо дракона»
Shadow Warrior 3
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Опубликовано 10-минутное геймплей-видео Shadow Warrior 3. В нем показали бодрый экшн и извлечение оружия из врагов
Студия Flying Wild Hog выложила видео с почти 10 минутами геймплея Shadow Warrior 3, релиз которой состоится 1 марта на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Разработчики также добавили, что шутер со дня релиза будет доступен в стриминговом сервисе Playstation Now.

В ролике показано прохождение миссии «Гнездо дракона». В ходе этого задания Ло Ванг и его болтливый компаньон охотятся за драконом, которого случайно впустили в наше измерение во время событий прошлой части игры. Точнее, главный герой разыскивает одно из яиц дракона, которое можно превратить в оружие, чтобы победить темного зверя. В ходе битвы ГГ должен проявить умение нестандартно мыслить и показать, как он умеет обращаться с новым оружием, которое можно разблокировать, выполняя добивающие приемы.


В новой части шутера добавили новые механики: теперь надо повышать уровень катаны, чтобы проводить новые атаки, связали способ убийства с получаемыми из монстра ресурсами. То есть, если разрубить демона катаной вдоль, то игрок получит боеприпасы для оружия дальнего боя, а если его «нашинковать», то он восстановит здоровье и сможет продолжить бой врукопашную. У Ло Ванг появится крюк-кошка, с помощью которого можно выбраться из затруднительного положения или расчистить место на боевой арене и многое другое.

Минимальные системные требования

OC — Windows 7
Процессор — AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i5-3470
Видеокарта — Radeon R7 260X или GeForce GTX 760
Оперативная память — 8 ГБ
Место на диске — 31 ГБ

Рекомендуемые системные требования

OC — Windows 10
Процессор — AMD Ryzen 7 2700 или Intel Core i7-6950X
Видеокарта — Radeon RX 5700 или GeForce GTX 1080
Оперативная память — 8 ГБ
Место на диске — 31 ГБ
ITC.ua
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