Обзор новой миссии Shadow Warrior 3 — «Гнездо дракона»

Студия Flying Wild Hog выложила видео с почти 10 минутами геймплея Shadow Warrior 3, релиз которой состоится 1 марта на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Разработчики также добавили, что шутер со дня релиза будет доступен в стриминговом сервисе Playstation Now.





В ролике показано прохождение миссии «Гнездо дракона». В ходе этого задания Ло Ванг и его болтливый компаньон охотятся за драконом, которого случайно впустили в наше измерение во время событий прошлой части игры. Точнее, главный герой разыскивает одно из яиц дракона, которое можно превратить в оружие, чтобы победить темного зверя. В ходе битвы ГГ должен проявить умение нестандартно мыслить и показать, как он умеет обращаться с новым оружием, которое можно разблокировать, выполняя добивающие приемы.









В новой части шутера добавили новые механики: теперь надо повышать уровень катаны, чтобы проводить новые атаки, связали способ убийства с получаемыми из монстра ресурсами. То есть, если разрубить демона катаной вдоль, то игрок получит боеприпасы для оружия дальнего боя, а если его «нашинковать», то он восстановит здоровье и сможет продолжить бой врукопашную. У Ло Ванг появится крюк-кошка, с помощью которого можно выбраться из затруднительного положения или расчистить место на боевой арене и многое другое.





Минимальные системные требования





OC — Windows 7

Процессор — AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i5-3470

Видеокарта — Radeon R7 260X или GeForce GTX 760

Оперативная память — 8 ГБ

Место на диске — 31 ГБ





Рекомендуемые системные требования





OC — Windows 10

Процессор — AMD Ryzen 7 2700 или Intel Core i7-6950X

Видеокарта — Radeon RX 5700 или GeForce GTX 1080

Оперативная память — 8 ГБ

Место на диске — 31 ГБ