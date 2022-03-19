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18 марта 22, 13:17
Steam перестал выплачивать доход украинским разработчикам
Сервис цифровой дистрибуции Steam прекратил выплачивать им доходы. Исходя из имеющейся информации, Valve ввела в отношении Украины такие же ограничения, как и для россии вместе с беларусью.
Разработчики начали получать электронные письма от администрации Steam, в которых говорится, что их банковская информация была деактивирована по следующей причине:
«С учётом текущей обстановки, мы не можем отправлять банковские платежи в беларусь, россию и Украину».
Такое сообщение выглядит странным, так как международные санкции введены в отношении россии и беларуси, но не Украины.
В электронном письме от Steam также говорится, что пока банковская информация не будет исправлена, Valve не сможет осуществлять переводы средств в пользу разработчиков из Украины. Компания призывает разработчиков исправить банковскую информацию как можно скорее, после чего Valve сможет выплатить остаток средств уже в следующую ежемесячную выплату.
Пока что Valve не прокомментировала причины ограничения выплат разработчикам из Украины.