Steam перестал выплачивать доход украинским разработчикам

Сервис цифровой дистрибуции Steam прекратил выплачивать им доходы. Исходя из имеющейся информации, Valve ввела в отношении Украины такие же ограничения, как и для россии вместе с беларусью.





Разработчики начали получать электронные письма от администрации Steam, в которых говорится, что их банковская информация была деактивирована по следующей причине:









«С учётом текущей обстановки, мы не можем отправлять банковские платежи в беларусь, россию и Украину».





Такое сообщение выглядит странным, так как международные санкции введены в отношении россии и беларуси, но не Украины.









В электронном письме от Steam также говорится, что пока банковская информация не будет исправлена, Valve не сможет осуществлять переводы средств в пользу разработчиков из Украины. Компания призывает разработчиков исправить банковскую информацию как можно скорее, после чего Valve сможет выплатить остаток средств уже в следующую ежемесячную выплату.





Пока что Valve не прокомментировала причины ограничения выплат разработчикам из Украины.