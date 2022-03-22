CD Projekt RED анонсировала новую игру по «Ведьмаку»

Это начало новой саги в рамках франшизы, которая также знаменует собой технологическое сотрудничество с Epic Games — создателями движка Unreal Engine 5, на котором и будет сделана игра, поскольку CD Projekt RED откажется от своего REDengine (на нем сделан Cyberpunk 2077, и он используется для разработки грядущего расширения этой игры).





Это первое официальное подтверждение того, что в рамках серии «Ведьмак» разрабатывается еще одна полноценная однопользовательская ролевая игра. Последняя часть, «Ведьмак 3: Дикая Охота», вышла в 2015 году и собрала, в общей сложности более 250 наград.





«Мы рады сообщить, что следующая часть серии видеоигр «Ведьмак» (The Witcher) в настоящее время находится в разработке, положив начало новой саге франшизы», — гласит официальное сообщение CD Projekt RED.





Никаких дополнительных подробностей о грядущей игре польская студия не сообщила. CD Projekt Red также объявила, что Unreal Engine 5 будет использовать во всех будущих студийных проектах в рамках долгосрочного стратегического партнерства с Epic Games.