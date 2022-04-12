О браузерной игре, в которой Зеленский избивает Путина

Игроку от первого лица предстоит бить булавой российских солдат, кадырова и путина. Чтобы разблокировать удар ногой нужно собирать паляницы: 1 шт. – 1 пинок. В конце короткой и успешно завершенной игры можно увидеть, что наш ГГ – президент Украины Владимир Зеленский. После победы он исполняет танец. Затем появляется меню, в котором предлагают пройти игру заново, а также перечислить деньги в поддержку украинской армии.





«Бейте врагов булавой, а также собирайте паляницы, чтобы иметь возможность бить их еще и ботинком!», — гласит короткое описание.





Разработчики поделились, что у них есть масса идей. Они хотят добавить различные локации, новых персонажей и т. д.





Ранее другая команда выпустила браузерный файтинг, в котором Илон Маск только одной рукой бьется с кадыровым и путиным. Она называется Musk vs putin и также создана на Unity. В качестве боевой арены выступает разрушенный Мариуполь, а на фоне играет песня «Ой у лузі червона калина».