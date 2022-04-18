Для «Дії» выпустили игру о тракторе «Укради российский танк»

За основу была взята идея классической змейки: украинский трактор ворует российские танки, составляя цепочку. Цель игры – собрать как можно больше танков.





В интервью GameDev DOU Максим рассказал, как ему пришла мысль создать игру, и как он ее делал без опыта в программировании. Максиму с родными пришлось эвакуироваться из Харькова, он участвовал в разработке игры єБайрактар как координатор проекта, где и вдохновился идеей создать еще одну игру на военную тему.





«Я пару дней думал над идеей и тут увидел очередную новость о наших

бесстрашных деревенских жителях на тракторах, захвативших российский танк. И мне мгновенно пришла идея сделать игру о тракторе, который должен захватывать технику оккупантов», - Максим Матяш





Свой проект разработчик создавал на движке GameMaker, который проще, чем Unity и освоить его могут люди, далекие от программирования.





«Я ведь не программист, не дизайнер и не художник. Я проджект-менеджер, а в iLogos постепенно перехожу в пре-сейл. Но я всегда любил игры, и я уже имел небольшой опыт работы продюсером, тестировщиком и даже дизайнером немного».





Для создания «Steal Russian Tank» Максим использовал идею «Змейки», так как она простая, ее было просто реализовать в одиночку, да и сам захват и буксировка танков хорошо легла на игровую механику.







