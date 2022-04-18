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18 апреля 22, 22:09
Для «Дії» выпустили игру о тракторе «Укради российский танк»
Укради российский танк
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Игра Steal Russian Tank (Вкради російський танк) от проджет-менеджера iLogos Game Studios Максима Матяша уже появилась в App Store и Google Play.
За основу была взята идея классической змейки: украинский трактор ворует российские танки, составляя цепочку. Цель игры – собрать как можно больше танков.

В интервью GameDev DOU Максим рассказал, как ему пришла мысль создать игру, и как он ее делал без опыта в программировании. Максиму с родными пришлось эвакуироваться из Харькова, он участвовал в разработке игры єБайрактар как координатор проекта, где и вдохновился идеей создать еще одну игру на военную тему.

«Я пару дней думал над идеей и тут увидел очередную новость о наших
бесстрашных деревенских жителях на тракторах, захвативших российский танк. И мне мгновенно пришла идея сделать игру о тракторе, который должен захватывать технику оккупантов», - Максим Матяш

Свой проект разработчик создавал на движке GameMaker, который проще, чем Unity и освоить его могут люди, далекие от программирования.

«Я ведь не программист, не дизайнер и не художник. Я проджект-менеджер, а в iLogos постепенно перехожу в пре-сейл. Но я всегда любил игры, и я уже имел небольшой опыт работы продюсером, тестировщиком и даже дизайнером немного».

Для создания «Steal Russian Tank» Максим использовал идею «Змейки», так как она простая, ее было просто реализовать в одиночку, да и сам захват и буксировка танков хорошо легла на игровую механику.


Главное отличие от классики – выезжающие танки, которые глохнут от нехватки топлива. Когда они останавливаются, их можно захватывать, но если попытаться забрать танк, пока он едет, трактор может взорваться.

«Идея «Steal Russian Tank» аналогична «єБайрактару» – поднять боевой дух народа, дать возможность людям отвлечься, поднять настроение, чтобы они хоть улыбнулись. Ведь если ты смеешься над врагом, то он уже не так страшен», - Максим Матяш

Автор говорит, что развитие «Steal Russian Tank» будет зависеть от интереса к игре.
ITC.ua
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