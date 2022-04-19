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19 апреля 22, 13:26
Разработчик перенес Супермена в Матрицу
The Matrix Awakens
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Австралийский разработчик игр и художник по свету Тайсон Батлер-Бошма решил поэкспериментировать с движком Unreal Engine 5 и добавил собственного героя в виртуальный город The Matrix Awakens.
Техническая демка от Epic уже демонстрировала возможности UE5, но Тайсон раскрыл ее с новой стороны.

«Я мечтаю о современной игре о Супермене, и выпуск UE5 показался благодатной почвой для некоторых экспериментов с удивительными пакетами, которые сделала доступными Epic», - Тайсон Батлер-Бошма

Разработчик заменил персонажа из технической демонстрации моделью супергероя, который летает по городу. Чтобы избежать проблем с лицензированием, он официально не называет персонажа Суперменом, хотя все и так очевидно. Техническую демонстрацию можно скачать бесплатно и опробовать, но автор предупреждает, что может понадобиться топовое железо.

«Обратите внимание, что это невероятно тяжелая игра, и на слабых ПК потенциально будут проблемы. Даже на RTX 3090 я столкнулся с проблемами потоковой передачи».


Видео с демонстрацией и скриншоты демки автор выложил на своем канале. На работу Батлера-Бошмы обратили внимание на Reddit, где ролик с полетом Супермена стал настоящим хитом, набрав более 2,3 млн просмотров за три дня.

Первая превью-версия движка Unreal Engine 5 с улучшенной трассировкой лучей и поддержкой больших миров вышла 23 февраля. В этой версии появился переработанный редактор Unreal Editor, была улучшена производительность и расширен набор инструментов для редактирования геометрии.
ITC.ua
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