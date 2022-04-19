Разработчик перенес Супермена в Матрицу

Техническая демка от Epic уже демонстрировала возможности UE5, но Тайсон раскрыл ее с новой стороны.





«Я мечтаю о современной игре о Супермене, и выпуск UE5 показался благодатной почвой для некоторых экспериментов с удивительными пакетами, которые сделала доступными Epic», - Тайсон Батлер-Бошма





Разработчик заменил персонажа из технической демонстрации моделью супергероя, который летает по городу. Чтобы избежать проблем с лицензированием, он официально не называет персонажа Суперменом, хотя все и так очевидно. Техническую демонстрацию можно скачать бесплатно и опробовать, но автор предупреждает, что может понадобиться топовое железо.





«Обратите внимание, что это невероятно тяжелая игра, и на слабых ПК потенциально будут проблемы. Даже на RTX 3090 я столкнулся с проблемами потоковой передачи».



