Культовый любимый многими экшен Lollipop Chainsaw «возвращается». Об этом заявил один из бывших издателей игры. Йошими Ясуда ранее был генеральным директором Kadokawa Games, которая издала игры Lollipop Chainsaw и Killer is Dead в Японии. Он также был исполнительным продюсером обоих проектов.





В прошлом месяце стало известно, что Ясуда покинет Kadokawa Games и создаст новую компанию под названием Dragami Games, и, похоже, Lollipop Chainsaw станет одной из первых игр новой компании. Однако пока не уточняется, станет ли эта игра ремастером, ремейком или продолжением оригинальной Lollipop Chainsaw.





Игра Lollipop Chainsaw была выпущена в 2012 году на Xbox 360 и PS3. Она пользовалась высокой популярностью благодаря своей невероятной сюжетной линии и сексуальному действию. В игре рассказывается о чирлидерше Джульетте Старлинг, которая должна спасти свою школу от вторжения зомби.





У игры не было последующих переизданий или версии для ПК, и она не имеет обратной совместимости на Xbox, не входит в список игр для PS3, доступных для потоковой передачи на PS Plus. Таким образом, у фанатов нет возможности играть в неё на более актуальных версиях игровых консолей.



